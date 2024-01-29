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علوم الدار

72 طالباً في مسابقة «روبوكار» بجامعة أبوظبي

72 طالباً في مسابقة «روبوكار» بجامعة أبوظبي
30 يناير 2024 01:02

العين (وام)

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وسط إعجاب واسع بروح الابتكار والإبداع لدى الطلبة، اختتمت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي، النسخة الأولى من مسابقة «روبوكار» لتصميم سيارات الروبوت الصغيرة، برعاية معهد الابتكار التكنولوجي.
وقدم 72 من طلبة مدارس العين أفكاراً مبدعة في تجاوز العوائق، واتباع مسارات مبرمجة، وإتقان التحكم عن بُعد.
وذهب المركز الأول إلى مدرسة براعم العين الخاصة، بينما حصلت أكاديمية المستقبل الدولية على المركز الثاني، ومدرسة توام النموذجية الخاصة على المركز الثالث. 
ووفرت المسابقة التي أُقيمت تحت شعار «هندسة الميكاترونيكس: مستقبل الهندسة الميكانيكية»، منصة مهمة للطلبة للتعمق في مجالات الذكاء الاصطناعي الديناميكية والروبوتات.
وأُتيحت للمشاركين فرصة لتطوير مهاراتهم وصقلها في مجال البرمجة، وتعزيز روح العمل الجماعي.

أبوظبي
الإمارات
جامعة أبوظبي
الابتكار
الروبوتات
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