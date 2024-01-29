«مهرجان الظفرة» يضيء على جماليات الحرف التراثية

الظفرة (الاتحاد)

يسلط مهرجان الظفرة الضوء على الحرف اليدوية التراثية وجمالياتها، ليقدم لزواره صورة تجسد التراث وترسم في أذهانهم تفاصيل الحياة الإماراتية التقليدية، وخصصت اللجنة المنظمة مساحة مميزة لإبراز هذه الحرف، ويضم ركن الحرف اليدوية في سوق الظفرة التراثي المصاحب للمهرجان ورشاً وعروضاً حية تتيح للزوار التعرف على الحِرف اليدوية المتوارثة، والحِرفيين الذين ساهموا في صونها.. ويضيء ركن الحرف على صناعات الغزل، وسف الخوص، والبراقع، والتلي، بالإضافة إلى صناعة الدلال أحد أبرز الصناعات التراثية القديمة، باعتبارها من أساسيات المجالس، وكذلك «صناعة الجلود» ومراحل دبغ الجلد، كما يوفر المهرجان عروضاً حية لصناعة الفخار.. ويستعرض ملامح التراث البحري الإماراتي.