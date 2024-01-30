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5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023

5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
30 يناير 2024 14:55

أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، خمسة مشروعات عقارية وقفية جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليون درهم خلال عام 2023.

وبحسب المؤسسة، تدعم المشروعات العقارية الوقفية المنجزة، قطاعات الصحة والأبحاث الطبية بوقف المحميد للأبحاث الطبية، وقطاع التعليم بوقف قرطاس الذي يدعم الطلبة المتعثرين، وفي قطاع الشؤون الإسلامية تم إنجاز وقف محلات خليفة التاجر ووقف بوخزيمة لرعاية شؤون المساجد في دبي، وفي برامج السقيا شيّدت المؤسسة ثاني مشروع وقفي يخصص ريعه لدعم «سقيا الأمل».

وأكد سعادة علي المطوع، الامين العام لمؤسسة الاوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، أن المشروعات العقارية المنجزة خلال 2023 تساهم في تعزيز دور المؤسسة في تشييد منشآت مستدامة تدعم قطاعات المجتمع الحيوية لسنوات طويلة مقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على تنمية ورعاية المال الموقوف وإيجاد الخطط القادرة على تحقيق العائد الاستثماري الأمثل على أصول الوقف.

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وقال: إن المؤسسة أعدت إطاراً متكاملاً يهدف إلى مواءمة المشروعات الوقفية مع احتياجات المجتمع في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمساجد وغيرها، وسيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على طرح أفكار ومشروعات وقفية جديدة، وفتح آفاق تنموية للعمل الخيري تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع.

وأشاد سعادة المطوع بالاستجابة العالية لفاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء في إنجاز المشروعات الوقفية ودعم الاستثمارات الخيرية التي تطلقها المؤسسة، لافتاً إلى أن حزمة جديدة متنوعة المصارف من المشروعات الوقفية العقارية سيتم إنجازها خلال العام الجاري.

المصدر: وام
الأوقاف
دبي
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