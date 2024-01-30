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علوم الدار

"دبي الصحية" تستعرض نظامها الصحي الأكاديمي خلال معرض "الصحة العربي 2024"

"دبي الصحية" تستعرض نظامها الصحي الأكاديمي خلال معرض "الصحة العربي 2024"
30 يناير 2024 15:51

نظمت مؤسسة دبي الصحية - أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي - جلسة تعريفية لقادة القطاع الصحي، خلال فعاليات الدورة الـ 49 من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وقدم سعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» عرضاً شاملاً عن أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي أمام أكثر من 150 مسؤولاً ومديراً من القطاع الصحي داخل الدولة وخارجها.

واستعرض أبرز العناصر التي تميز النظام الصحي الأكاديمي المتكامل لـ«دبي الصحية»، والذي يتماشى مع الأنظمة الصحية الأكاديمية الرائدة حول العالم إلى جانب كيفية ارتقاء النظام الصحي الجديد بمستويات الرعاية الصحية للمرضى، فضلاً عن تعزيزه لاستدامة القطاع.

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وسلط الضوء على أهمية بناء المواهب المحلية، والتركيز على البحث والابتكار، إضافة إلى العمل المشترك، والتعاون على دمج المعرفة والمهارات والكفاءات للوصول إلى أفضل النتائج التي تتمحور حول المريض وتحقيق التميز في الرعاية الصحية.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف «نسعى من خلال التزامنا المشترك، الذي يتمحور حول المريض أولاً إلى تعزيز القطاع الصحي الحالي، ووضع الأسس الصحيحة لمستقبل أفضل لضمان أثر ممتد يصل إلى الأجيال القادمة. ويعد تعزيز الشراكات من أهم الأهداف التي نعمل على تحقيقها لما فيها من دعم لجهودنا وتعزيز للابتكار، فمن خلال ترسيخ هذه الشركات وعلاقات التعاون الوطيدة مع رواد القطاع الصحي سنتمكن من توحيد الخبرات والموارد لمواجهة التحديات الصحية الحالية، وإحداث تأثير يضمن عملنا نحو الارتقاء بصحة الإنسان».

يذكر أن «دبي الصحية» أسست على مبدأ تعزيز جودة الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان، وتضم ستة مستشفيات و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، و20 مركزاً للياقة الطبية، إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة. وتلتزم دبي الصحية من خلال الجهود الموحدة لفريق مكون من 11 ألف فرد من مختلف التخصصات بخدمة المرضى عبر تكامل الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء، وجعل المريض على رأس قائمة أولوياتها عبر قيمتها الأساسية «المريض أولاً».

المصدر: وام
الصحة
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