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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
30 يناير 2024 17:55

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والساحلية وتمتد شمالاً وشرقاً مع احتمال سقوط أمطار خاصة ليلاً وصباح الخميس، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:29 والمد الثاني عند الساعة 05:17 والجزر الأول عند الساعة 09:47 والجزر الثاني عند الساعة 22:28 .

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند 59:12 والمد الثاني عند الساعة 01:02 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

 

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الطقس في الإمارات
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