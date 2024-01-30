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محمد بن راشد يزور معرض الصحة العربي

محمد بن راشد يزور معرض الصحة العربي
30 يناير 2024 18:58

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم، معرض الصحة العربي 2024 الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 3400 جهة عارضة وأكثر من 180 دولة مشاركة من جميع أنحاء العالم.

وقال سموه عبر حسابه في منصة "إكس": "أثناء زيارة معرض الصحة العربي اليوم .. 3400 مؤسسة صحية وشركة طبية من 180 دولة حول العالم اجتمعوا في المعرض الصحي الأكبر لمناقشة واستعراض أحدث ما توصلت له المنظومة الطبية العالمية".

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وأضاف سموه:"عشرات الآلاف من الأطباء والمتخصصين وأصحاب المؤسسات الصحية سيعودون لبلدانهم بأفكار جديدة وتقنيات جديدة وشراكات صحية جديدة … وهذا هو التأثير الحقيقي لهذه المعارض .. رفع جودة وصحة حياة الإنسان أينما كان".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
معرض الصحة العربي
دبي
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