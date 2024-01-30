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شرطة نيويورك تشارك في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

محمد الجناحي والحضور لدى استقبال فريق شرطة نيويورك المشارك (من المصدر)
31 يناير 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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أكدت وحدة خدمات الطوارئ في شرطة نيويورك استعداداتها لخوض منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، مشيرة إلى أن أعضاء الفريق مُتحمسون جداً لخوض المنافسات إلى جانب الفرق الشرطية التخصصية من مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال استقبال وفد شرطة دبي، برئاسة العقيد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، فريق شرطة نيويورك المشارك في تحدي (سوات) في مطار دبي الدولي.
وأشار الرقيب دانتي من وحدة خدمات الطوارئ في شرطة نيويورك، رئيس الفريق، إلى أن هذه المشاركة تعتبر الأولى له شخصياً في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وأنه مُتحمس جداً لخوص مُختلف المنافسات، مبيناً أن الفريق تدرب لمدة شهر ونصف على مختلف التحديات التي تتضمنها البطولة، وأنه سيبذل قُصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية والحصول على نقاط مرتفعة.
وختم الرقيب دانتي: «يعتبر تحدي الإمارات للفرق التكتيكية فرصة لبناء صداقات، والتعرف على مُختلف العاملين في الوحدات الشرطية الخاصة وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات معهم».

شرطة نيويورك
الإمارات
تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
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