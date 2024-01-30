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الوقوف على ملاحظات المتعاملين بمركز شرطة خليفة ضمن «في الميدان»

محمد الراشدي في حديث مع أحد المتعاملين (من المصدر)
31 يناير 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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زار اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي مركز شرطة خليفة بمدينة أبوظبي، ضمن مبادرة «في الميدان» والتقى بالجمهور، واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها من الخدمات المتعلقة ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم وشارك في إنجاز معاملاتهم.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بسرعة وجودة إنجاز الخدمات، وإسعاد المتعاملين، والسعي المستمر إلى تبني مبادرات تطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة، وأشاد بالتعاون مع الشركاء بما يعزز الصورة الحضارية المميزة لشرطة أبوظبي.
وحث مدير وضباط المركز على مواصلة جهود التحسين والتطوير، مؤكداً التزام شرطة أبوظبي بالتركيز على المتعاملين وتحسين تجربتهم لتقديم خدمات مبتكرة عالية الجودة تحقق لهم السعادة والثقة بخدمات الشرطة، مشيداً بتوجيهات القيادة الشرطية والتي وفرت الإمكانات لدعم مسيرة استدامة الأمن والأمان، وتحقيق الريادة الأمنية بين أفضل المدن العالمية وأكثرها تقدماً.

شرطة أبوظبي
الإمارات
محمد سهيل الراشدي
مركز شرطة خليفة
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