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«ايدج» تزود وزارة الدفاع بحلّ للتصدّي للطائرات بدون طيار

«ايدج» تزود وزارة الدفاع بحلّ للتصدّي للطائرات بدون طيار
31 يناير 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «ايدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن عقد لتزويد وزارة الدفاع الإماراتية بأنظمة جوية فعالة متعددة الطبقات لمواجهة الطائرات بدون طيار في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الوطني للبلاد.
وتم الإعلان عن العقد في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة يومكس 2024، الذي اختتم في أبوظبي مؤخراً، ويتضمن تسليم أنظمة SKYSHIELD C-UAS وNAVCONTROL-G المتقدمة من شركة SIGN4L. وتُوفر أنظمة الطائرات بدون طيار C-UAS المتطورة درجة عالية من الفهم للبيئة المحيطة وقدرات القتل الناعم ضد التهديدات الجوية للطائرات بدون طيار، مما يتيح الحماية الشاملة للبنية التحتية الحيوية ويعزز أمن وسلامة الحدود.

مجموعة إيدج
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