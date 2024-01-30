الإعلان عن أول دفعة من مزودي الخدمات السيبرانية

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن إطلاق أول قائمة من مزودي الخدمات السيبرانية المعتمدين ضمن مبادرة «درع دبي للأمن السيبراني»، الذي أطلقه المركز وذلك لضمان جودة الخدمات وكفاءة الأفراد مقدمي الخدمات للجهات الحكومية في إمارة دبي. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية تم خلالها مناقشة التحديثات المتعلقة باستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والمبادرات ذات الصلة، وسلطت الضوء على الشهادات المعتمدة للأفراد والشركات ممن يقدمون خدمات فحص قابلية الاختراق والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني. كما جرى تعريف المشاركين بالبرنامج الذي أطلقه المركز لاعتماد الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لحكومة دبي. ودعا مركز دبي للأمن الإلكتروني الجهات الحكومية المعنية إلى الالتزام بالشركات المعتمدة عند اختيار مزودي الخدمات في هذا المجال، حيث يستند معيار «درع دبي للأمن السيبراني» الذي تطبّقه الشركات المعتمدة إلى أسس علمية وعملية تقوم على خلاصة تجارب عالمية. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وقال عامر شرف المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني: يعد درع دبي للأمن السيبراني مبادرة رائدة، ومرجعاً عالمي المستوى لتقديم الخدمات السيبرانية، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني. كما ينسجم مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والتي تقوم على أربعة محاور يشكل محور المرونة السيبرانية واحدًا منها. وتجمع هذه المبادرة بين أحدث ما توصل إليه العالم من خطوات وإجراءات لحماية الفضاء السيبراني بشكل شمولي ومنسّق، وبين خصوصيات دبي وما تتمتع به من ريادة وتكامل.