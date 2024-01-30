الأربعاء 31 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للمحاسبة» يبحث تعزيز التعاون مع السعودية

حميد أبوشبص ومازن الكهموس خلال اللقاء (من المصدر)
31 يناير 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير
قرقاش: سنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة

قام وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز بزيارة كل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» والديوان العام للمحاسبة، بالمملكة العربية السعودية.
والتقى الوفد خلال هذه الزيارة عدداً من كبار المسؤولين السعوديين، بما في ذلك لقاء مع معالي مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومعالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة في خطوة تعكس حرص الجهاز على تعزيز العلاقات الثنائية مع المؤسسات المعنية بالنزاهة والرقابة والشفافية والمساءلة على مستوى المنطقة والعالم. وقد شهدت الزيارة تبادل الخبرات وبحث سبل التنسيق ووضع آليات عمل لتطوير أطر التعاون.
وفي تصريح له، أكد معالي حميد عبيد أبوشبص على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» والديوان العام للمحاسبة، مشيراً إلى جهود جهاز الإمارات للمحاسبة في ترسيخ معايير النزاهة والشفافية والمساءلة وحماية الموارد العامة، من خلال التعاون الدولي المستمر والعمل المشترك في هذا المجال.

جهاز الإمارات للمحاسبة
الإمارات
السعودية
آخر الأخبار
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
علوم الدار
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
اليوم 13:16
شرطة أبوظبي
علوم الدار
فيديو.. شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة في الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 13:10
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
اليوم 13:03
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
الرياضة
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
اليوم 12:56
أسعار الوقود
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©