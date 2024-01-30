«الإمارات للمحاسبة» يبحث تعزيز التعاون مع السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

قام وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز بزيارة كل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» والديوان العام للمحاسبة، بالمملكة العربية السعودية.

والتقى الوفد خلال هذه الزيارة عدداً من كبار المسؤولين السعوديين، بما في ذلك لقاء مع معالي مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومعالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة في خطوة تعكس حرص الجهاز على تعزيز العلاقات الثنائية مع المؤسسات المعنية بالنزاهة والرقابة والشفافية والمساءلة على مستوى المنطقة والعالم. وقد شهدت الزيارة تبادل الخبرات وبحث سبل التنسيق ووضع آليات عمل لتطوير أطر التعاون.

وفي تصريح له، أكد معالي حميد عبيد أبوشبص على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» والديوان العام للمحاسبة، مشيراً إلى جهود جهاز الإمارات للمحاسبة في ترسيخ معايير النزاهة والشفافية والمساءلة وحماية الموارد العامة، من خلال التعاون الدولي المستمر والعمل المشترك في هذا المجال.