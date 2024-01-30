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علوم الدار

«الإمارات لبحوث الاستمطار» يستعرض مستجدات «التنبؤ اللحظي»

علياء المزروعي والحضور (من المصدر)
31 يناير 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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استضاف برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، مؤخراً، اجتماعاً مع الدكتور لوكا ديلي موناكي، الحاصل على منحة البرنامج بدورته الرابعة وفريقه البحثي، لاستعراض آخر مستجدات مشروعهم البحثي الذي يحمل عنوان «إطار عمل التعلم الآلي الهجين لتحسين التنبؤ اللحظي بهطول الأمطار».
هدف الاجتماع، إلى توفير المركز الوطني للأرصاد شروحات إضافية متعلقة ببنيته التحتية التشغيلية التي من شأنها تعزيز قدرة الفريق البحثي على استكمال نشاطاته البحثية، خاصة تلك المرتبطة بإجراءات التشغيل القياسية لعمليات الاستمطار، وشبكات الرادار، وأنظمة الحوسبة عالية الأداء.
ويستكشف مشروع الدكتور موناكي، إنشاء منصات اختبار لأبحاث وعمليات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، مع بناء إطار عمل جديد للذكاء الاصطناعي لدمج عمليات رصد الأقمار الصناعية وبيانات رادارات الطقس الأرضية ومقاييس المطر وتقديرات التنبؤ العددي بالطقس.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: تسهم هذه اللقاءات الدورية مع الباحثين الحاصلين على منحة البرنامج في توفير منصة إضافية مشتركة لتبادل الخبرات ومناقشة محاور الدعم التي يمكن تقديمها، بما يضمن لمشروع الدكتور موناكي تحقيق المخرجات والأهداف المنشودة. نحن على ثقة من أن هذا المشروع المبتكر سيعزز فهمنا لخصائص السحب القابلة للتلقيح، وكذلك تنبؤات هطول الأمطار بصورة مبكرة، مؤكدة أن برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار سيواصل بالاستناد إلى الدعم المقدم من المركز الوطني للأرصاد، توطيد الترابط بين مراكز الأبحاث العالمية المتخصصة، والاستفادة من أفضل التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بحوث الاستمطار.

الإمارات لبحوث الاستمطار
برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار
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