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علوم الدار

تعاون بحثي بين جامعة خليفة ومؤسسات ألمانية

الحضور خلال الورشة (وام)
31 يناير 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، تعاونها مع جامعات ألمانية لتنظيم ورشة تحت رعاية المعهد الألماني الإماراتي لتكنولوجيات الجيل الرابع، لتحديد وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة التي تعود بالفائدة على البلدين.
وبموجب هذا التعاون، نظمت جامعة خليفة وجامعة آخن التِقنيّة وجامعة ميونيخ التِقنيّة وجامعة آخن للعلوم التطبيقية وجامعة براندنبورغ للتكنولوجيا، ورشة عمل انطلقت أمس الأول، ولمدة يومين في الحرم الجامعي الرئيس لجامعة خليفة تمحورت حول تسجيل براءات الاختراع وتوسيع التعاون الأكاديمي، والتصاميم وإنتاج المنتجات خفيفة الوزن والطباعة ثلاثية الأبعاد وتطوير معالجات الأنظمة الذكية ورقائقها، بالإضافة إلى الطاقة المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية. وقال الدكتور السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة «يسعدنا أن نشترك مع جامعات ألمانية في تنظيم هذه الورشة المهمة التي تمهد الطريق للتعاون مع الأوساط الأكاديمية والصناعية الألمانية لتحقيق الفائدة للمجتمعات الأكاديمية في الجامعات وخارجها».
وأضاف «تلتزم جامعة خليفة التزاماً قوياً بالبحوث والابتكار، والتقدّم عن طريق تحقيق الاستفادة التجارية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع، ويُعد تطوير ثقافة المشاريع التجارية جزءاً بالغ الأهمية للقيام بهذه الخطوة، الأمر الذي يتمثّل في القدرة على التعرّف على العقول المتميزة، واستغلال الموارد للاستفادة من الفرص التي تتيحها».
 وقال برنارد راندراث، الرئيس التنفيذي للمعهد الألماني الإماراتي «يفخر المعهد الألماني الإماراتي بتنسيق التعاون بين جامعة خليفة ومجموعة من أهم الجامعات الرائدة في ألمانيا، حيث يُعتبر هذا إنجازاً كبيراً لشراكة قوية تخطط لتنفيذ مشاريع بحثية جديدة، والعمل المشترك على تطوير البرامج المتكاملة في مجال الجيل الرابع من التكنولوجيات الجديدة، وتساهم هذه الشراكة أيضاً في توسيع نطاق التعاون مع الصناعات الرائدة لتطوير منتجات الجيل الرابع المستدامة والمتميزة».

جامعة خليفة
الإمارات
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
ألمانيا
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