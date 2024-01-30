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علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تستعرض النظام الإلكتروني الجديد

الجانبان خلال اللقاء (من المصدر)
31 يناير 2024 01:03

الشارقة (الاتحاد)

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استقبل سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وعبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام الهيئة بالمقر الرئيسي للهيئة كلاً من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية والمهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي مدير الدائرة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين واستعراض تجربة الهيئة في تطبيق نظام SAP وتطوير خدماتها الرقمية وحوكمة البيانات ومراحل تطبيق النظام وسرعة الإنجاز.
وأكد سعيد السويدي أن الهيئة تحرص على تحديث وتطوير الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي والتيسير على المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.
وأشار إلى أن الهيئة ترحب بتفعيل التعاون وتبادل الخبرات المستمر مع دائرة الشارقة الرقمية في مسيرة التطوير والتحديث التي بدأت الهيئة في تنفيذها. وأوضح سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال اللقاء أن الهيئة أنجزت المرحلة الأولى من تحديث وتطوير خدماتها الرقمية في وقت قياسي، وتعتبر أسرع جهة تطبق نظام SAP الذي يوفر العديد من الخدمات للمتعاملين، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والتي يمكنهم الاستفادة منها بكل سهولة وأمان. وأكد أن استراتيجية الهيئة تتضمن التعاون المستمر مع كافة الجهات والتحول الرقمي في تطوير خدماتها وتقديمها للمتعاملين بما يفوق توقعاتهم.

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