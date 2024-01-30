بدور القاسمي: توجيه الجهود نحو الأبحاث والابتكارات

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، في كلمتها خلال حفل عشاء خريجي الجامعة الذي أقيم في الحرم الجامعي أن الخريجين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والشركاء والأصدقاء يجتمعون معاً، وهم متحدون في التنوع والالتزام المشترك ببناء مستقبل أفضل للآخرين، وخاصة المحرومين.

وعرضت الشيخة بدور القاسمي رؤيتها للجامعة قائلة: «لدينا خريطة طريق واضحة وطموحة للمستقبل، وهي أن نقف في قمة التعليم العالي بالعالم. نحن نقوم بتوجيه جهودنا نحو الأبحاث والابتكارات الرائدة التي تعمل على توسيع نطاق سمعتنا وتأثيرنا. إن تأثير الجامعة الأميركية في الشارقة واضح بالفعل، بدءاً من الاعتراف العالمي بأعضاء هيئة التدريس وحتى التقدّم الرائد في أبحاث السرطان والمزيد. نحن نسير على الطريق الذي سيجعل الجامعة الأميركية في الشارقة أكثر تأثيراً وأهمية على المستوى الدولي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة».

وأطلق مكتب التطوير وشؤون الخريجين خلال الحفل صندوق التضامن للمنح الدراسية، ومن المقرر أن تخصص عائدات صندوق هذا العام لدعم الطلبة المتفوقين من فلسطين، مع التركيز على الذين يواجهون صعوبات مالية في غزة.

شهد الحفل حلقتي نقاش شارك فيهما خريجون متميّزون من الجامعة الأميركية في الشارقة تحدثوا عن مساراتهم المهنية، مؤكدين على قوة مجتمع الخريجين.

أدار الجلسة الأولى تحت عنوان «قوة مجتمع الخريجين» الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون وعضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، بمشاركة معالي الشيخة لبنى خالد القاسمي خريجة كلية إدارة الأعمال، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة وخريجة كلية الهندسة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع في دبي وخريجة كلية إدارة الأعمال.

وكرمت الشيخة بدور القاسمي رواد الجامعة الإماراتيين، الدكتورة موزة الشحي وسالم القصير، لمساهماتهما البارزة في مسيرة الجامعة، كما كرمت الفائزين بجائزة الجامعة «حائط الشهرة» للخريجين الذين تميّزوا بإنجازاتهم على الصعيد العملي أو الأكاديمي وهم أحمد حسني من كلية العمارة والفن والتصميم، وسعود النويس من كلية الآداب والعلوم، والدكتور عمر عبد الرحمن من كلية الهندسة، ولينا عثمان من كلية إدارة الأعمال، وتخليداً لذكرى الخريجة حنان السهلاوي، رحمها الله، من كلية إدارة الأعمال، ورعاة الحفل.

وكانت الشيخة بدور القاسمي قد افتتحت قبيل حفل العشاء معرض «عودة الخريجين» الذي يعرض أعمال خريجي كلية العمارة والفن والتصميم والذي تضمن أعمال الخريجين أحمد العريف الظاهري، وخالد مزينة، وميس البيك، وعفراء هلال بن ظاهر، وسوسن ويس البحر، وجمعة الحاج، وريم الغيث. كما تضمن المعرض أعمال الفنان طارق الغصين، رحمه الله، وهو أستاذ سابق من أصل فلسطيني في كلية العمارة والفن والتصميم والتي تتماشى مع شعار الحدث «معاً في التطوير أقوى في تضامننا».