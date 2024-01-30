سفارة الدولة في السنغال تستقبل وفد «الأعمال الخيرية»

داكار (وام)

استقبل محمد علي عيلان الشامسي، القائم بأعمال سفارة الدولة لدى السنغال، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية.

جاء ذلك على هامش زيارة الوفد للسنغال لتنفيذ مجموعة من المشاريع الخيرية، وتفقد احتياجات المناطق النائية، بالتزامن مع انطلاق حملة رمضان لعام 2024 والتي تأتي تحت شعار «مما تحبون».

ورحب الشامسي بوفد الهيئة مثمناً جهود الجمعيات والهيئات الإماراتية في تقديم يد العون لإخوانهم ومساعدتهم من خلال العديد من المبادرات التي تعكس القيم والصورة المشرقة للإمارات قيادة وشعباً، مؤكداً أن سفارة دولة الإمارات مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم.

وتوجه الدكتور خالد الخاجة بالشكر والتقدير إلى سفارة الدولة، مؤكداً أن الهيئة بصدد تدشين العديد من المشاريع الخيرية في السنغال، أهمها حفر الآبار وبناء المساجد، وإطعام الطعام وسقيا الماء، إلى جانب المشاريع الصحية وغيرها.