11 ألف مستفيد من «سند»

الشارقة (وام)

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «سند» التي تنفذها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة،10981 مستفيداً من مستحقي المساعدات الاجتماعية، تخوّلهم البطاقة التي تصدرها المبادرة الحصول على تخفيضات على أسعار المشتريات المتنوعة. وتتوفر بموجب البطاقة خصومات ومزايا على الخدمات والمنتجات التي توفرها الجهات المشاركة، لصالح حامليها من كافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والبالغ عددها 15 فئة تندرج تحت 5 مجموعات، هي «دعم العجز المادي» و«دعم الرعاية الصحية»، و«دعم المرأة» و«دعم رعاية الطفولة»، و«دعم ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة». وقالت حصة الحمادي، مديرة إدارة التلاحم المجتمعي في الدائرة، إن عدد الشركات التي انضمت إلى المبادرة خلال عام 2023 المنصرم بلغ 86 شركة ومؤسسة من القطاعات المختلفة، مؤكدة أن الإدارة تسعى لرفع عدد هذه الجهات، ما يوفر السعادة لحاملي بطاقة «سند». وأضافت أن الهدف من «سند» التي تم إطلاقها عام 2017 هو مساعدة المستفيدين من خدمات الدائرة في تحسين مستواهم المعيشي، وتوفير خيارات متنوعة ومزايا وخصومات على الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة لهم.