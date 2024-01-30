مندوب الإمارات لدى «اليونسكو» يقدم أوراق اعتماده

باريس (وام)

قدّم علي عبدالله آل علي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، أوراق اعتماده إلى معالي أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو، وذلك في مقرّ المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الشراكات طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليونسكو، في ضوء المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم برامج المنظمة حول العالم، ولاسيما من خلال تنفيذ مشاريع عديدة، كمبادرة إحياء روح الموصل في العراق، والمؤتمر العالمي القادم لتعليم الثقافة والفنون المزمع عقده في فبراير 2024 في أبوظبي. وشدّدا على أهمية تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو والدول الأعضاء المعتمدين لديها، لتعزيز التنمية المستدامة، والتعايش السلمي، من خلال مبادرات في التعليم والثقافة والعلوم.