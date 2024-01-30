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شرطة الشارقة تعزز التعاون مع أهالي ذوي الإعاقة

شرطة الشارقة تعزز التعاون مع أهالي ذوي الإعاقة
31 يناير 2024 01:03

الشارقة (وام)

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بحث اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، خلال لقائه أمس بمقر القيادة وفداً من جمعية أهالي ذوي الإعاقة بالشارقة برئاسة خالد السلامي رئيس مجلس إدارة الجمعية، سبل تعزيز أطر التعاون بين جمعية أهالي ذوي الإعاقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وفق أفضل الممارسات التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والتعريف بأهداف الجمعية وخططها المستقبلية.
وأكد اللواء الشامسي أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة في كافة المجالات المجتمعية، لاسيما ذوي الإعاقة منهم كونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع مشيداً بالدور المهم الذي تقدمه الجمعية في الارتقاء بالمسيرة التنموية للإمارة، ونشر ثقافة تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع تعزيزاً لجودة الحياة لهم.
وثمن الوفد الزائر الجهود التي تبذلها شرطة الشارقة في تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة للمجتمع.

سيف الزري الشامسي
الإمارات
ذوي الإعاقة
الشارقة
شرطة الشارقة
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