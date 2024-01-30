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علوم الدار

نور الدين خالق نظر عضواً في مجلس حكماء المسلمين

نور الدين خالق نظر
31 يناير 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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أصدر فضيلة  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، قراراً بضم سماحة الشيخ نور الدين خالق نظر، رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، إلى عضوية مجلس حكماء المسلمين.
وأعرب المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عن تقديره لجمهورية أوزبكستان ولسماحة الشيخ نور الدين خالق نظر، وتطلعه للتعاون مع فضيلته في تعزيز دور رسالة المجلس في منطقة وسط آسيا بتاريخها العريق وتراثها المتنوِّع وإرثها الحضاري الذين كان ولا يزال لهم عظيم الأثر فكرياً وثقافياً ودينياً، وبما يسهم أيضاً في نشر قيم الحوار بين الأديان والتَّسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل.
وقال سماحة نور الدين خالق نظر، عضو مجلس حكماء المسلمين رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، إن اختياري لعضوية مجلس حكماء المسلمين يعد شرفاً وفخراً كبيراً لي شخصياً، ولجميع علماء أوزبكستان وآسيا الوسطى، معرباً عن خالص امتنانه وتقديره العميق لفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وجميع أعضاء المجلس والأمين العام، على الثّقة التي أولوها له بتعيينه عضواً في هذه الهيئة الدولية المرموقة، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المجلس الرامية إلى خدمة قضايا الأمة وتعزيز السِّلم ونشر وتعزيز الحوار والتعايش المشترك والحفاظ على تراث الأمة الذي تمثل أوزبكستان أحد روافده الأصيلة.

حكماء المسلمين
أحمد الطيب
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