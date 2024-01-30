الأربعاء 31 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تدعو أصحاب الحملات لتقديم أفضل الخدمات للحجاج

عمر الدرعي ومحمد النيادي وعدد من تنفيذيي الهيئة ومسؤولي الحملات خلال اللقاء (من المصدر)
31 يناير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الشؤون الإسلامية" تدعو أصحاب الحملات إلى التميز في خدمة الحجاج
«التعليم المدرسي» تبحث إطلاق مبادرات مشتركة مع «الشؤون الإسلامية»

التقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، في مقر الهيئة الرئيسي بأبوظبي، مسؤولي حملات الحج في الدولة لمناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام 1445هـ/ 2024م، وذلك بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في الهيئة.
وأكد الدكتور الدرعي على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتهيئة البيئة المثالية لحجاج الدولة، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لراحتهم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الهادفة إلى تيسير عمل حملات الحج، وتطوير سبل التعاون مع الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات. 
كما تم مناقشة العديد من المقترحات الرامية الارتقاء ببرامج الحج.
وتناول حرص الهيئة على اتباع أعلى معايير الجودة في تطوير خدمات بعثة الحج الرسمية، تماشياً رؤية القيادة الرشيدة والخطط الإستراتيجية للدولة في استدامة الخدمات وتميزها، داعياً إلى المحافظة على المنجزات والتميز في تقديم الخدمات النوعية للحجاج.
 وناشد رئيس الهيئة أصحاب الحملات بضرورة الشفافية في تقديم برنامج واضح للحجاج يشمل جميع الخدمات التي يقدمونها لهم في الأراضي المقدسة، واضعين في الحسبان المنافسة النزيهة بين الحملات، والمحافظة على سمعة الحملة والدولة التي تتبع لها، حتى تكون حملات الدولة الأولى على مستوى العالم في الاهتمام بالحجاج.
وأطلعت الهيئة أصحاب الحملات على القرارات الجديدة بشؤون الحج لهذا العام 1445هـ، والتي تؤكد في مجملها على ضرورة التبكير في جميع الإجراءات المتعلقة بالحجاج، مؤكدة أنها سوف تعلن عن الإجراءات التي تخص موسم الحج في توقيتات زمنية محددة، تعلن عنها عبر منصاتها التواصلية مع الجمهور.

الحجاج
الحج
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
عمر حبتور الدرعي
آخر الأخبار
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
علوم الدار
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
اليوم 13:16
شرطة أبوظبي
علوم الدار
فيديو.. شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة في الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 13:10
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
اليوم 13:03
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
الرياضة
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
اليوم 12:56
أسعار الوقود
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©