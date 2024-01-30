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علوم الدار

كلية ليوا تطرح برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا معلومات الأعمال

كلية ليوا تطرح برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا معلومات الأعمال
31 يناير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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طرحت كلية ليوا في أبوظبي والعين، برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا معلومات الأعمال، الذي يوفر أساساً متيناً في مبادئ وممارسات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها بدلاً من الحاسوب نفسه، ما يساعد الخريجين على اكتساب فهم لتطوير الشبكات والتطبيقات في سياق بيئة الأعمال والقدرات في تحليل النظم وتصميمها، بالإضافة إلى إدارة قواعد البيانات، وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، كما يدمج البرنامج موضوعات متخصصة في الأعمال مع مساقات نظم المعلومات الحاسوبية.
وأكد الدكتور أنس القضاة، عميد كلية الإدارة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً رائداً في ريادة الأعمال على المستويات الإقليمية والدولية من خلال ما توفره من منظومة متكاملة للتشريعات والبرامج التنفيذية التي تهيئ قطاع الأعمال للإبداع والريادة في تدشين مشاريع تعزز التنمية الوطنية.
وبين أن الكلية تستشرف دائماً احتياجات سوق العمل والخريطة المستقبلية للوظائف المطروحة به.
ولفت إلى أن برنامج تكنولوجيا معلومات الأعمال من أهم العلوم التي تهتم بتوفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتوفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة، وتوفير خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة ومصممة وفقاً لاحتياجات العملاء، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية، والتي تؤهل خريجيها للعمل في مجالات عدة، مثل: مدير تحليل الأعمال، محلّل خدمات العملاء، مدير قواعد البيانات، محلّل قواعد بيانات، مدير موارد المعلومات، استشاري تكنولوجيا المعلومات، محلّل ضمان الجودة، محلّل نظم، مطوّر تطبيقات، محلّل أعمال ومصمّم صفحات الويب.
وأشار إلى أن البحث العلمي وتدريب الطلبة عليه يمثل أحد ركائز الخطة الأكاديمية.
وقدّم عدد من طلاب الكلية بحوثاً ومشاريع متميزة قاموا بمشاركتها في إحدى مسابقات المشاريع البحثية تحت العديد من العناوين مثل: تحول العمل عن بُعد بإنشاء منصة ذكية للتعاقد الخارجي مع تحليل المشاعر المستندة إلى تجارب المستخدم، ونظام التحكم في تلوث البيئة المحسّن بواسطة الذكاء الاصطناعي، ودراسة تقييم الخطورة وتصنيف المخاطر بشكل آلي لتحقيق تقارير فعّالة واستجابة سريعة.   الجدير بالذكر أن برنامج بكالوريوس الإدارة  وتكنولوجيا معلومات الأعمال حاصل على الاعتماد الدولي من قبل مجلس اعتماد كليات وبرامج إدارة الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية (ACBSP)، بالإضافة إلى الاعتماد الأكاديمي المحلي من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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