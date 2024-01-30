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علوم الدار

«إسعاف دبي» تستعرض مشروع «الاستباقية» خلال «معرض الصحة العربي»

مسعفتان من المؤسسة (من المصدر)
31 يناير 2024 01:03

دبي (وام)

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تستعرض مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، مشروع «الاستباقية في تقديم الخدمات الإسعافية»، الذي يعتبر منصة متكاملة تربط أنظمة خدمات الطوارئ المختلفة.
وقال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تجسيداً لأجندة دبي الاجتماعية 2033 وتحقيقاً لمنظومة صحية أكثر كفاءة، تشارك المؤسسة تحت شعار - من أجل جودة حياة الأسرة - في هذا الحدث الطبي المهم بمشروع سيسهم في تحسين جودة حياة الأسرة ورفاه المجتمع على اختلاف فئاته، حيث نعمل مع شركائنا المعنيين في الإمارة لتحسين جودة الخدمات، وإطلاق المشاريع التي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة وتتوافق مع الطموحات المستقبلية لإمارة دبي». وعن المشروع الذي تقدمه «إسعاف دبي» في «معرض الصحة العربي 2024»، أوضح جلفار أن المؤسسة تشارك بمشروعها الذي يستهدف كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يستعرض المشروع منصة متكاملة تربط أنظمة خدمات الطوارئ المختلفة، والتي تبدأ من مرحلة تحديد واكتشاف الحالات الطبية الطارئة من دون الاتصال برقم الطوارئ وتحديد موقع المريض وإرسال سيارة الإسعاف لحظياً عن طريق ساعة ذكية للفئات المعنية، حيث ستمكن الساعة الذكية المرسل الطبي في غرفة عمليات المؤسسة من تسلم تنبيه في حال وجود أي طارئ يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، منوهاً بأن هذا التنبيه يتضمن أيضاً موقع المريض وملفه الطبي ما يساعد المرسل الطبي على إرسال أقرب وأنسب مورد إسعافي للمريض، ويضمن سرعة الوصول وتقديم الدعم والرعاية اللازمين له ورفع معدلات فرص النجاة.

إسعاف دبي
دبي
الإمارات
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
معرض الصحة العربي
مؤتمر الصحة العربي
معرض ومؤتمر الصحة العربي
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