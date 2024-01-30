«صحة دبي» تطلق «راصد 2.0»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، خلال مشاركتها بمعرض الصحة العربي 2024، عن توجهها لإطلاق المرحلة الثانية لنظام «راصد» الذكي خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المشروع خلال المرحلة الأولى التي تركزت على خدمات الترخيص والتفتيش الذكي على المنشآت الصحية (عن بُعد).

وأوضح الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أن المرحلة الثانية من نظام «راصد» ستركز على الرقابة والتدقيق التلقائي على المنشآت الصحية من خلال «نظام شريان»، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة حالياً، بالتعاون مع المنشآت الصحية في الإمارة، لتطبيق هذا النظام الذكي الذي يتماشى مع توجه الهيئة في توظيف التقنيات والحلول الذكية وتسخيرها لتطوير المنظومة الصحية في الإمارة، ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى بشكل عام.

وقال الدكتور الملا: إن نظام «راصد 2.0» الذي يستهدف كافة المنشآت الصحية بدبي، يهدف إلى الانتقال من مرحلة التفتيش الميداني إلى التدقيق الذكي التلقائي، للتأكد من مدى الالتزام بالسياسات واللوائح والقرارات الصادرة عن هيئة الصحة بدبي والتشريعات السارية في الإمارة، إضافة إلى تسهيل إدارة، وأتمتة، وحوكمة البيانات، وتعزيز كفاءة العمل والأداء، وتوفير الوقت والجهد وتحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية، وتطبيق أفضل معايير وممارسات الجودة، تماشياً مع التزام الإمارة بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية.

وأشار الدكتور الملا إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة حالياً لاستحداث آلية التدقيق التلقائي على حساب المنشآت الصحية لضمان التدفق الذكي للمعلومات من خلال نظام (شريان)، حيث تتم متابعة حساب المنشأة الصحية عبر النظام، وذلك بعد تقديم المنشأة طلباً يتضمن إدراج السياسات وشهادة تسجيل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) وعقود الصيانة والاعتمادات الدولية، وغيرها من الوثائق المطلوبة لهذا النظام.

وأوضح أنه وفق نظام «راصد 2.0» ستتم متابعة وضع المنشأة الصحية، وتنبيه القائمين عليها بضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة عند وجود ما يستدعي ذلك عن طريق النظام والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، ومنح المنشأة الصحية مهلة شهر لتصويب أوضاعها من خلال النظام.