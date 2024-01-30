«صحة أبوظبي» و«معاً» تتعاونان لجمع المساهمات لأغراض البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات معرض الصحة العربي 2024، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وهيئة المساهمات المجتمعية - «معاً»، القناة الرسمية لحكومة أبوظبي والمعنية بتلقي المساهمات المجتمعية، اتفاقية شراكة استراتيجية لتوجيه المساهمات المجتمعية لتمويل الأبحاث والابتكار في قطاع علوم الحياة والرعاية الصحية في الإمارة، إلى جانب مواصلة تعزيز البنية التحتية لإجراء المشروعات البحثية والتجارب السريرية في الرعاية الصحية والرامية إلى تعزيز صحة وسلامة المجتمعات في أبوظبي وحول العالم.

وبحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وقّع الاتفاقية الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة وسلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - «معاً».

وتهدف مبادرة منح البحث العلمي والتطوير في إمارة أبوظبي الذي يعتبر أول المشاريع المشتركة بين الجهتين والأول من نوعه في المنطقة الى جمع المساهمات لتحقيق منظومة تمويلية مستدامة للبحث والتطوير في الرعاية الصحية من خلال حشد مساهمات القطاع الخاص والمجتمع لدعم القضايا الصحية المختلفة، فيما تقوم هيئة «معاً» بجمع المساهمات بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، وسوف يتم توجيه هذه المساهمات لمشاريع بحثية وعلمية من قبل دائرة الصحة وشركائها في مجال البحث والتطوير.

ويتطلع المشروع إلى استقطاب أكبر عدد من المساهمين وتعزيز شراكات البحث والتطوير بين القطاع العام والخاص والأكاديمي، وتوجيه المساهمات لدعم البحث العلمي الهادف إلى ابتكار حلولٍ لمعالجة التحديات الصحية التي تواجه المجتمع، فضلاً عن تعزيز الأبحاث العلمية والابتكار في إمارة أبوظبي من حيث الكمّ والنوع. وتركز المبادرة على دعم مجموعة من الأبحاث وجهود الابتكار ذات الأولوية من مختلف المجالات، والتي تشمل أبحاث العلاج بالجينات والخلايا الحيوية، أمراض السرطان، الأمراض النادرة، الأمراض المعدية، أمراض الجهاز العصبي وتطوير الأدوية، والأبحاث المعتمدة على البيانات الصحية الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة «في ظل قيادتنا الرشيدة، نواصل التعاون مع شركائنا لترسيخ مكانة أبوظبي حاضنة للابتكار في الرعاية الصحية، حيث نثمن حرص هيئة المساهمات المجتمعية على مشاركتنا هذه الأهداف وتمكيننا من مواصلة التأسيس لمنظومة مبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال إثراء جهود البحث والابتكار، وتعزيز زخم البحوث السريرية وتطوير ابتكارات الملكية الفكرية في أبوظبي. تنصب كافة هذه الجهود في سبيل تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع في أبوظبي وخارجها ومواصلة الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وجودة وتوافر خدماتها».

من جهتها، قالت سلامة العميمي، «يسرنا التعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي لإطلاق هذه الشراكة الرامية إلى دعم وضع الحلول المستدامة للأولويات الصحية التي تهم أفراد المجتمع ومن ضمنها إطلاق حزمة من البرامج والمشاريع التي تدعم القطاع الصحي في الامارة. ونؤكد في هيئة «معاً» باعتبارنا القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية التزامنا بدعم جهود استدامة قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي والمساهمة الفاعلة في تعزيز ازدهاره، انطلاقاً من مهمتنا الرامية إلى ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات في المجتمع، ورفد مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية، كما نتطلع إلى صياغة آفاق مبتكرة لتشجيع البحث العلمي بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية على هذا الصعيد».

وفيما يتعلق بمراحل المشروع وتوزيع الأدوار والمسؤوليات ستوفر هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» منصة متكاملة لجمع المساهمات المالية بالتنسيق مع دائرة الصحة - أبوظبي، فضلاً عن إيجاد الآليات المناسبة لتخصيص وتوجيه تلك المساهمات بما يخدم أهداف المشروع.