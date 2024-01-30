حمدان بن زايد يشيد بالإنجازات والنجاحات التاريخية لملف التوطين

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنجازات والنجاحات التاريخية التي يحققها ملف التوطين تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مثنياً سموه في الوقت ذاته على نجاح السياسات الحكومية والجهود المبذولة لخلق الوظائف للمواطنين بالقطاع الخاص وتعزيز مهارات وكفاءات أبناء الوطن بما يعزز من دورهم في المسيرة التنموية للدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر النخيل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، بحضور عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا.

واطلع سموه خلال اللقاء من معالي الدكتور عبد الرحمن العور على خطط وبرامج وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بملف التوطين الذي يتصدّر سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، مشيداً سموّه بجهود الوزارة في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وأكّد سموّه خلال اللقاء أن ملف التوطين يحظى بأقصى اهتمامات القيادة الرشيدة، وقال إن الجهود المبذولة وراء وصول أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية العام 2023 إلى نحو 92 ألفاً، والاستمرار بدفع عجلة تطوير وإنجاح هذا الملف بكل جوانبه، يستحق الإشادة، معرباً سموه عن تطلعه لمواصلة هذه النجاحات في ظل دعم القيادة الرشيدة.

وأشاد سموه بالتحول الاستراتيجي التي تقوم به كليات التقنية العليا نحو رسم خارطة التعليم التطبيقي في دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير القدرات الوطنية بأعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية بما يضمن التعامل مع المتغيرات والتحديات وبناء اقتصاد أكثر استدامة.

حضر اللقاء أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.