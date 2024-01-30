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رئيس مجلس الأمة التركي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رئيس مجلس الأمة التركي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
30 يناير 2024 22:08

زار معالي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير "البرلمان " في الجمهورية التركية جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتوغاي تونشير، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، والوفد المرافق وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة. 

وتجول معاليه والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية حيث تعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، واطلعوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد. 

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وفي ختام الزيارة تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير؛ الذي يضم عدداً من الصور المتميزة والفائزة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع.

المصدر: وام
تركيا
جامع الشيخ زايد الكبير
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