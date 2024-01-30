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علوم الدار

راشد بن حمدان يدشن جوائز «حمدان الطبية»

راشد بن حمدان خلال جولته في المعرض وفي الصورة حميد القطامي (من المصدر)
31 يناير 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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دشن الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، جوائز المؤسسة الطبية التي تستهدف تعزيز الجهود الطبية في الدولة وفي العالم العربي بواقع 5 جوائز موجهة إلى تشجيع البحث العلمي في المجال الطبي ودعم الاتجاه نحو الجودة والتميز والابتكار في الخدمات الصحية وجائزة تُعنى بالبحث في علم الوراثة البشرية وعلم الجينوم في العالم العربي. 
جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي.
وعبر الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم عن سعادته بإطلاق الجوائز الطبية الجديدة تحت مظلة المؤسسة الجديدة التي تحظى برعاية كبيرة من حكومة دبي، مؤكداً على مواصلة مسيرة التميز التي بدأها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من خلال مبادراته التي بدأت قبل 25 عاماً في قطاعي الطب والتعليم. 
وأشار إلى أن المؤسسة تستثمر حضورها في هذا المعرض الهام والكبير، وتسعى إلى دعم شراكاتها مع المؤسسات ذات العلاقة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقات التي ستنعكس على تطوير العمل وتحقيق مزيد من الأهداف في خدمة المجتمع.
وفي تعليقه على المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي وتدشين الجوائز الطبية، أعرب معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء المؤسسة عن بالغ سروره بالمشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي وتدشين الجوائز الطبية للمؤسسة، وتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة على حضوره ودعمه الكريم لأنشطة المؤسسة، مما كان له أثر بالغ في دفع مسيرة المؤسسة وتحقيق أهدافها. 
وأوضح الدكتور خليفة السويدي الأمين العام المدير التنفيذي للمؤسسة بأن الجوائز الطبية الجديدة تشمل جوائز العالم العربي وجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث خصصت جوائز العالم العربي وهما الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي بقيمة 200 ألف درهم ونصابها فائزان اثنان، والتي تؤكد على التزام المؤسسة بتعزيز وتقدير المساهمات البحثية عالية التأثير في مجال الرعاية الصحية المقدمة من المؤسسات البحثية في العالم العربي.

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