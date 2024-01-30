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علوم الدار

محمد الشرقي: تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد

محمد الشرقي خلال استقبال وفد المؤسسة (وام)
31 يناير 2024 01:04

الفجيرة (وام) 

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس خميس النون، مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وفريق لجنة الطلبات والعروض بالمؤسسة. واطلع سموه، خلال اللقاء، على إنجازات المؤسسة ونتائج عملها لعام 2023، ومشاريعها في مجال تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين، كما استعرضت لجنة دراسة الطلبات والعروض تقارير عملها وإحصائيات الطلبات ونتائجها خلال الفترة الماضية.
وأكد سموه، خلال اللقاء، على دور المؤسسة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع والتي تسهم في تحسين جودة حياتهم ومعيشتهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمواصلة الجهود، وتقديم الخدمات عالية المستوى؛ بهدف توفير أساليب العيش الكريم للمواطنين، وضمان حصولهم عليها وفق مستويات تلتزم مقاييس التميز والريادة في منظومة العمل الحكومي في الدولة. وأشاد سموه بجهود لجان المؤسسة في الحرص على تحقيق أهدافها، عبر المشاريع والمبادرات المجتمعية البناءة، وضمان وصولها إلى المستفيدين منها، وفق معايير ذات كفاءة تتسم بالسهولة والمرونة والفاعلية.

محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
الخدمات الحكومية
مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق
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