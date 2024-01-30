عمار النعيمي: المؤسسات التعليمية تبني العقول وتصقل المهارات

عجمان (وام)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الاحتفال بتخريج الدفعة الثامنة لعام 2023 من طلبة وطالبات جامعة المدينة بعجمان والبالغ عددهم 419 خريجاً من مختلف التخصصات على مستوى البكالوريوس والماجستير.

وأكّد سمو ولي عهد عجمان أهمية دور المؤسسات التعليمية في بناء العقول وصقل المهارات والتي تسهم في تخريج أفراد متمكنين وفاعلين في خدمة الوطن والنهوض بركائزه، مشيراً سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لتطوير التعليم الجامعي في الإمارة، ومتابعة متطلباته لمواكبة المتغيرات العالمية في قطاع سوق العمل بما يعزز مكانة الدولة في مجال التعليم العالي في تقارير التنافسية العالمية.

وأضاف سموه أن هذه الدفعة الجديدة تشكل رصيداً وثروة حقيقية من شباب وشابات الوطن الذين نأمل لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية ودخول سوق العمل.

وهنّأ سموه الخريجين والخريجات وذويهم، على اجتيازهم هذه الرحلة الأكاديمية، داعياً إياهم إلى ضرورة متابعة التسلح بالمعارف، ليكونوا نماذج مشرفة لبلادهم، ويسهموا بشكلٍ فاعلٍ في مسيرة الدولة نحو المستقبل.

حضر الاحتفال الذي أقيم في قاعة الإمارات للضيافة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس مجلس أمناء الجامعة والشيخ صقر بن راشد النعيمي ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان وعدد من مديري الجامعات في الدولة ومن رؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، بجانب مجلس أمناء الكلية والهيئة الإدارية والتدريسية وكبار المسؤولين وأولياء وذوي الخريجين. وكانت مراسم حفل التخرج بدأت بوصول سمو ولي عهد عجمان لقاعة الإمارات للضيافة، حيث عزف السلام الوطني ثم عرض فيديو يستعرض إنجازات الجامعة ودورها الريادي في دعم العلم والمعرفة.

وألقى عبدالعزيز الجسمي، ممثل مجلس الأمناء، كلمة الجامعة بهذه المناسبة أوضح فيها أن الاحتفال بتخريج الدفعة الثامنة من جامعة المدينة بعجمان تسعى خلاله الجامعة للمساهمة في تحقيق الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة، والتي تركز على تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة بالبحث والتميز الأكاديمي وصقل وتعزيز شخصية الطلبة لتهيئتهم لقيادة مجتمع عالمي متنوع.

وأشاد الجسمي في كلمته بدعم صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده لرفد العلم والمعرفة لكل الطلبة الجامعيين، وتوفير جميع الإمكانات العلمية والبحثية لبناء جيل متعلم ومثقف قادر على مواصلة العطاء ومسيرة التقدم التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد والمستويات.