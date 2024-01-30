«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير للحركة الاقتصادية

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع الذي عقد صباح أمس، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

واطلع المجلس على تقرير حول نتائج تقديم خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش في إمارة الشارقة، والذي تضمن المستفيدين من الخدمة، وإجراءات تقديمها مع مراجعة الاشتراطات والمعايير الصحية والقانونية، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التطويرية.

ووجه المجلس بدراسة التوصيات المقترحة، بالتنسيق بين الجهات المعنية في إمارة الشارقة، ورفعها للمجلس لاتخاذ القرارات حولها.

واطلع المجلس على تقرير نتائج الحركة الاقتصادية لتجارة السيارات المستعملة، ومزادات بيع السيارات، ومزادات السيارات المصدومة غير القابلة للتسجيل، والذي شمل دراسة مقارنة للأنشطة التجارية ونموها بين العامين 2022م و2023م.

وأوضح التقرير النمو الذي شهده القطاع بزيادة أعداد الرخص التجارية بنسبة 9%‎، ما يعكس البيئة الاقتصادية المحفزة، بالإضافة إلى انعكاس النمو على الحركة الاقتصادية للإمارة في بقية القطاعات.