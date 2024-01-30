الأربعاء 31 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير للحركة الاقتصادية

ولي عهد الشارقة خلال الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد والأعضاء (وام)
31 يناير 2024 01:04

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير
25 ميدالية إماراتية في «قوى بارالمبية غرب آسيا»

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وبحث الاجتماع الذي عقد صباح أمس، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واطلع المجلس على تقرير حول نتائج تقديم خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش في إمارة الشارقة، والذي تضمن المستفيدين من الخدمة، وإجراءات تقديمها مع مراجعة الاشتراطات والمعايير الصحية والقانونية، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التطويرية.
ووجه المجلس بدراسة التوصيات المقترحة، بالتنسيق بين الجهات المعنية في إمارة الشارقة، ورفعها للمجلس لاتخاذ القرارات حولها.
واطلع المجلس على تقرير نتائج الحركة الاقتصادية لتجارة السيارات المستعملة، ومزادات بيع السيارات، ومزادات السيارات المصدومة غير القابلة للتسجيل، والذي شمل دراسة مقارنة للأنشطة التجارية ونموها بين العامين 2022م و2023م.
وأوضح التقرير النمو الذي شهده القطاع بزيادة أعداد الرخص التجارية بنسبة 9%‎، ما يعكس البيئة الاقتصادية المحفزة، بالإضافة إلى انعكاس النمو على الحركة الاقتصادية للإمارة في بقية القطاعات.

تنفيذي الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
الإمارات
الشارقة
آخر الأخبار
أرتيتا معجب بالجدل بين وايت وزينشينكو
الرياضة
أرتيتا معجب بالجدل بين وايت وزينشينكو
اليوم 13:26
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
علوم الدار
"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
اليوم 13:16
شرطة أبوظبي
علوم الدار
فيديو.. شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة في الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 13:10
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
اليوم 13:03
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
الرياضة
المسحل: تصرف مانشيني «غير مقبول على الإطلاق»!
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©