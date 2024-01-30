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علوم الدار

أمطار متوقعة وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة

أرشيفية
31 يناير 2024 01:06

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة في الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي، مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي.
وأوضح المركز، في بيان له، أن طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية، وكذلك المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خاصة ليلاً.
وخلال يومي الخميس والجمعة، يتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، تتخللها سحب ركامية خاصة على المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية والساحلية، يصاحبها سقوط أمطار على فترات مع انخفاض في درجات الحرارة.
ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن السبت المقبل سيشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وتقل السحب، وحركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية يوم الجمعة معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.. والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عُمان.

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