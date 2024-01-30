«الفارس الشهم 3»: 86 يوماً في دعم أهالي غزة

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، على مدى 86 يوماً، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي انطلقت نوفمبر الماضي، تجسيداً لنهج الدولة الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

وبلغت المساعدات الإغاثية الإجمالية التي قدمتها الإمارات في اليوم الـ86 من عملية «الفارس الشهم 3» 10518 طناً تم إرسالها عبر 150 طائرة شحن، وسفينة شحن واحدة، و393 شاحنة نقل بري من مصر.

كما استقبل المستشفى الميداني بغزة 2775 حالة، بالإضافة إلى 425 حالة يتم علاجها بمستشفيات الدولة، فيما وصل العدد الإجمالي للمتطوعين العاملين في المستشفى إلى 43 متطوعاً متخصصين في طبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة، بالإضافة إلى الممرضين والفنيين المتخصصين في تشغيل الأجهزة الطبية.

وتواصل محطات التحلية الست التي أقامتها الإمارات في رفح المصرية إمداد الفلسطينيين في القطاع بـ 1.2 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وتأتي المساعدات الإنسانية والإغاثية الإماراتية، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وبادرت دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإغاثية فور اندلاع الأحداث في قطاع غزة، حيث تم تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 20 مليون دولار لدعم الأشقاء الفلسطينيين.