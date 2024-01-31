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"الشؤون الإسلامية" تدعو أصحاب الحملات إلى التميز في خدمة الحجاج

"الشؤون الإسلامية" تدعو أصحاب الحملات إلى التميز في خدمة الحجاج
31 يناير 2024 09:25

 التقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، مسؤولي حملات الحج في الدولة، لمناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام 1445هـ / 2024م، وذلك بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في الهيئة.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي، مناقشة العديد من المحاور الهادفة إلى تيسير عمل حملات الحج، وتطوير سبل التعاون مع الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، بجانب مناقشة العديد من المقترحات الرامية للارتقاء ببرامج الحج.وأكد سعادة الدكتور الدرعي على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتهيئة البيئة المثالية لحجاج الدولة وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لراحتهم.وأشار إلى حرص الهيئة على اتباع أعلى معايير الجودة في تطوير خدمات بعثة الحج الرسمية، تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة والخطط الإستراتيجية للدولة في استدامة الخدمات وتميزها، داعيا إلى المحافظة على المنجزات والتميز في تقديم الخدمات النوعية للحجاج.

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وناشد سعادته أصحاب الحملات بضرورة الشفافية في تقديم برنامج واضح للحجاج، يشمل جميع الخدمات التي يقدمونها لهم في الأراضي المقدسة، واضعين في الحسبان المنافسة النزيهة بين الحملات، والمحافظة على سمعة الحملة والدولة التي تتبع لها.

وأطلعت الهيئة أصحاب الحملات على القرارات الجديدة بشؤون الحج لهذا العام 1445هـ، والتي تؤكد في مجملها ضرورة التبكير في جميع الإجراءات المتعلقة بالحجاج، مؤكدة أنها ستعلن عن الإجراءات التي تخص موسم الحج في توقيتات زمنية محددة.

المصدر: وام
الشؤون الإسلامية
الحج
الحجاج
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