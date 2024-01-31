قرقاش: سنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر منشور في حسابه الرسمي في منصة «إكس" أن: "الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقة وثباتاً، وسنبقى مصدر اعتدال ومستمرون في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار.
وأضاف معاليه: "وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخة وتضليلهم سيذهب هباء منثوراً.
وأكد معاليه: "هذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد".
الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقة وثباتاً، وسنبقى مصدر اعتدال ومستمرون في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار، وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخة وتضليلهم سيذهب هباء منثوراً.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 31, 2024
هذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد.