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"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير

"الإمارات للفلك": الأربعين العقربي يبدأ 6 فبراير
31 يناير 2024 13:16

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن الدولة ستشهد ظاهرة "الأربعين العقربي" في الفترة من 6 فبراير المقبل وتنتهي في 17 مارس المقبل.

وتتميز هذه الفترة، التي تستمر 40 يوما، بغزارة الأمطار وشموليتها أي أن مطرها يكون أعم ويشمل مناطق واسعة، وتتميز بنشاط رياحها وتقلبها بين "شمالية غربية” و"شمالية" و" شمالية شرقية" و "جنوبية شرقية".

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«الأربعين العقربي» تبدأ الثلاثاء

وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك، إن الفترة المذكورة ستشهد دخول موسم العقارب الذي يوصف بأمطاره، ويبدأ من طلوع منزلة سعد الذابح في 10 فبراير المقبل إلى نهاية منزلة سعد السعود في 20 مارس المقبل، كما تتألق فيها نجوم برج العقرب في النصف الشرقي من السماء قبل الفجر، فيما تتكون بداية الأربعين العقربية مع در الثمانين الذي يبدأ من 6 فبراير.

 

المصدر: وام
جمعية الإمارات للفلك
الفضاء
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