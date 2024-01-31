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سعود بن صقر يشهد عروض فرقة الباليه الوطنية الصينية على مسرح دبي أوبرا

سعود بن صقر يشهد عروض فرقة الباليه الوطنية الصينية على مسرح دبي أوبرا
31 يناير 2024 15:15

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بدعوة من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، عروض فرقة الباليه الوطنية الصينية، التي أقيمت على مسرح "دبي أوبرا"، احتفاءً بالعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، وذلك بحضور تشانغ ييمينغ، السفير الصيني لدى الدولة.

وتجسد عروض الفرقة الثقافة الصينية الغنية وتنوع وثراء حضارتها وموروثها المعرفي العريق.

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، العلاقات المتميزة والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات والصين، مؤكداً أن الفنون بمختلف مضامينها وأبعادها تعزز الروابط بين الشعوب، وترسخ قيم السلام والتقارب والتواصل بين المجتمعات، ما يسهم في إثراء الثقافة العالمية، ويخلق حوارا بناء بين ثقافات العالم المتنوعة لتشكل قوة دافعة للتنمية والازدهار.

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وقدمت الفرقة عدداً من العروض بدأتها بـعرض "السنة الصينية الجديدة"، ثم مقتطفات من باليه "لا بايادير" الشهيرة، و"دون كيشوت"، وعرضين في الختام، أحدهما "برميننت يسترداي" من فن الباليه المعاصر، والآخر "النهر الأصفر" من فن الباليه السيمفوني.

وجسدت الفرقة خلال عروضها الثقافة الصينية المتمثلة بفنون الموسيقى والقصص والتمثيل والرقصات المختلفة المعبرة عن جوهر العادات والتقاليد الصينية. وتشتهر الفرقة بتقديم عروض رفيعة المستوى للجمهور العالمي، وتعمل كمبعوث ثقافي ونافذة مهمة لنشر الإرث الثقافي الصيني.
 

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
أوبرا دبي
دبي
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