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سعود بن صقر يستقبل المبعوث التجاري البريطاني لدى الدولة

سعود بن صقر يستقبل المبعوث التجاري البريطاني لدى الدولة
31 يناير 2024 16:55

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة جاريث جونسون، المبعوث التجاري لبريطانيا لدى الدولة، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والشراكات الاستراتيجية المتنامية مع المملكة المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار.

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وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وغرف التجارة البريطانية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع آفاق العمل المشترك بين الجانبين.

من جانبه عبر سعادة جاريث جونسون، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
بريطانيا
حاكم رأس الخيمة
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
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