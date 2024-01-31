الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:02 والمد الثاني عند الساعة 05:38 والجزر الأول عند الساعة 10:31 والجزر الثاني عند الساعة 22:47.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند52:13 والمد الثاني عند الساعة 01:22 والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 18:52.