منصور بن زايد يحضر حفل زفاف في مجلس البطين

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف ثاني محمد ثاني مرشد الرميثي إلى كريمة عبد الله غرير العوجان القبيسي.. وذلك في مجلس البطين في مدينة أبوظبي.

وهنأ سموه العريس وذويه متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وحضر الحفل.. سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمدعوين. تخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.