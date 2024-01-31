«سفاري» لأعضاء «الإمارات للسرطان» في العين

العين (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للسرطان «رحلة سفاري» إلى رمال منطقة العامرة بمدينة العين، وتخلل هذه الرحلة برنامج من الفقرات الفنية والرياضية وقصائد شعرية ومسابقات متنوعة. ولفت عوض الساعدي، المدير التنفيذي للجمعية، إلى أن الجمعية تنظم هذا اللقاء الودي والاجتماعي الموسع سنوياً من أجل تقوية الروابط الاجتماعية والاستمتاع بالأجواء الشتوية وجماليات الطبيعة والصحراء، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وجمع كبير من الأعضاء والمنتسبين. وأكد آدم البلوشي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أهمية هذه الفعاليات في نشر التوعية وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس المرضى والمصابين.