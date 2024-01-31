«الأربعين العقربي» تبدأ الثلاثاء

الشارقة (وام)

تشهد الدولة اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وحتى السابع عشر من مارس القادم ظاهرة «الأربعين العقربي»، وأوضحت جمعية الإمارات للفلك أن هذه الفترة، التي تستمر 40 يوماً، تتميز بأمطار غزيرة تشمل مناطق واسعة من الدولة، مع نشاط ملحوظ لرياح قوية تكون «شمالية غربية» و«شمالية» و«شمالية شرقية» و«جنوبية شرقية».. وقال إبراهيم الجروان رئيس الجمعية: إن فترة «الأربعين العقربي» تشهد دخول موسم العقارب المعروف بأمطاره، ويبدأ من طلوع منزلة سعد الذابح في 10 فبراير المقبل إلى نهاية منزلة سعد السعود في 20 مارس القادم، كما تتألق فيها نجوم برج العقرب في النصف الشرقي من السماء قبل الفجر.