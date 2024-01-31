87 فريقاً من 48 دولة في «تحدي الفرق التكتيكية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي، تفاصيل منافسات النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، مؤكدةً أن التحدي الذي سينطلق السبت المُقبل في المدينة التدريبية بالروية، سجل فيه 87 فريقاً من 48 دولة بينها 5 فرق من العنصر النسائي وفريقين مُختلط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في المدينة التدريبية بالروية، بحضور العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعقيد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، و الملازم أول ياسر الزرعوني، مدير فريق شرطة دبي للسيدات، الملازم عفراء النعيمي، عضو فريق شرطة دبي للسيدات، وجمال المرزوقي، عضو لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وقادة الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

وأكدت اللجنة أن «النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» هذا العام سجلت العدد الأكبر من الفرق الراغبة في خوض المنافسات.