%99 استخدام الخدمات الرقمية بشرطة عجمان

عجمان (الاتحاد)

ارتفعت نسبة استخدام الخدمات الرقمية من قبل متعاملين شرطة عجمان، إلى 99% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 77% خلال عام 2022.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بالجهود المتميزة المبذولة في تعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات للمتعاملين، والتي أثمرت عن ارتفاع نسبة استخدام الخدمات الرقمية.

جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد علي عبيد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، والسادة أعضاء اللجنة.