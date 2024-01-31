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شرطة أبوظبي تدعو لعدم الانشغال بغير الطريق

شرطة أبوظبي تدعو لعدم الانشغال بغير الطريق
1 فبراير 2024 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.
وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق، والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.
وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبة، خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور ولا مبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.
وأكدت أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه، من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة واستبدال الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع التزلق.
وأكدت على أهمية ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظاً على سلامة الجميع.

الإمارات
شرطة أبوظبي
الانشغال بغير الطريق
هطول الأمطار
السلامة المرورية
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