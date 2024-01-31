يوم علمي حول شجرة الغاف في العين

العين (وام)

ينظم مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية يوماً علمياً حول شجرة الغاف في 7 فبراير المقبل، يستضيف فيه مجموعة من الباحثين المتخصصين في هذا المجال يمثلون جهات محلية ودولية، يعرضون مجموعة من نتائج الأبحاث المتخصصة حول هذا النوع من النباتات والأنواع الشبيهة، تغطي التنوع الجيني والشيفرة الوارثية وفرص استثمار النباتات الصحراوية لغايات تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور خالد أميري، مدير المركز، إن هذا اليوم يأتي انطلاقاً من أهمية شجرة الغاف واسمها العلمي «Prosopis cineraria»، شجرة متجذرة بعمق في النسيج الثقافي والبيئي للبيئات الصحراوية، ومعروفة بتكيفها مع الظروف المناخية الصحراوية القاسية وتعتبر من أهم النباتات المتكيفة مع التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور خالد أميري أن هذا اليوم يتم تنظيمه وفقاً لنتائج الدراسات المهمة التي قام بها المركز، خصوصاً دراسة الخريطة الجينية (الجينوم) لشجرة الغاف التي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العالمي، بالإضافة إلى خرائط أخرى لعدد من النباتات الشبيهة للغاف.

يهدف هذا اليوم العلمي إلى تعزيز مجالات التعاون البحثي والتنموي مع عدد من الجهات المهتمة، لتحقيق مزيد من الفهم والمعرفة لكيفية ازدهار وتكيف هذا النوع والأنواع الأخرى من النباتات الصحراوية، وفرص استثمار المعرفة الناتجة لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في المناطق الجافة.