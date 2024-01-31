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«ألف للتعليم» تناقش الذكاء الاصطناعي والمناخ

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1 فبراير 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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سلطت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، الضوء على أهمية التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي والتعليم المناخي في دفع عجلة تطور قطاع التعليم، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم في المملكة المتحدة (BETT UK) 2024، والذي أقيم في مركز «إكسيل» للمعارض في لندن مؤخراً. ومثَّل الشركة في المعرض كل من جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي، والدكتورة عائشة اليماحي، مستشارة مجلس الإدارة، وويل لوك، الرئيس التنفيذي للتوسع والنمو لدى «ألف للتعليم».
وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ «ألف للتعليم»: «أتاح لنا معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم في المملكة المتحدة 2024 منصةً لعرض ابتكاراتنا ومشاركة خبراتنا في مجال تكنولوجيا التعليم. وتعكس مشاركتنا في فعاليات (المعرض العالمي) و(جلسة المستقبل) خلال هذا الحدث التزامنا بتعزيز حلول تكنولوجيا التعليم المتقدمة باعتبارها أداةً بالغة الأهمية في تمكين الدارسين من تحقيق كامل إمكاناتهم. كما يعد هذا المعرض مساحةً مثالية للتواصل مع خبراء وأقطاب قطاع التعليم من مختلف أنحاء العالم، وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بدفع عجلة نمو وتقدُّم هذا القطاع الحيوي».

ألف للتعليم
الإمارات
شركة ألف للتعليم
الذكاء الاصطناعي
المناخ
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