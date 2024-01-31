جامعة الإمارات تستعد لإطلاق فعاليات «الإمارات تبتكر» 2024

العين (الاتحاد)

تستعد جامعة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق فعاليات «الإمارات تبتكر 2024»، حيث تقدم الجامعة مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشمل محاضرات وورش عمل ومعارض لإنجازات مبتكريها وباحثيها.

وقال الدكتور عيسى الرميثي، الرئيس التنفيذي للابتكار بالجامعة، حول أهمية هذا الحدث: «إننا في جامعة الإمارات، نعتز بدورنا كحاضنة للعقول الشابة المبدعة، التي تسعى لترجمة أفكارها إلى حلول عملية تسهم في رفعة مجتمعنا والإنسانية جمعاء».

وأضاف: «تأتي مشاركتنا في فعاليات (الإمارات تبتكر) لتعكس التزامنا بدعم روح الابتكار والتميز. كما نفخر بعرض إنجازاتنا وابتكاراتنا التي تمثل ثمرة جهود أساتذتنا وطلبتنا المتميزين. ونؤمن بأن هذه المناسبة تمنحنا فرصة فريدة لتبادل المعارف والخبرات مع المبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء الدولة والعالم».

وتنظم الجامعة العديد من الفعاليات والأنشطة المبتكرة والتي تعزز دور الجامعة كمركز للابتكار والعلوم، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار في دورتها التاسعة، تقديراً لإسهاماتهم البارزة في مجالات علمية متنوعة، ومعرض الابتكارات الذي سيعرض مجموعة من الابتكارات الطلابية والأكاديمية في مختلف المجالات، والذي يبرز القدرات الابتكارية للجامعة ومساهمات طلبتها وكوادرها المتميزة، وغيرها من الفعاليات التي ستمتد طوال شهر فبراير 2024.

وتمثل هذه الفعاليات فرصة فريدة للطلاب، والأكاديميين، والمهتمين بالابتكار للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات، وتبادل الأفكار والخبرات، مما يعد بتجربة غنية بالمعرفة والإلهام. في خطوة نحو تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع.