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علوم الدار

77 طالباً مواطناً يتدربون على المهارات والتقنيات الفضائية

يوفر برنامج المعرفة الفضائية 12 جلسة تدريبية لمدة 6 أسابيع (أرشيفية)
1 فبراير 2024 01:20

دينا جوني (دبي) 

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أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، برنامج المعرفة الفضائية الجديد لطلبة المدارس الحكومية، والذي سيتم تطبيقه خلال الفصل الدراسي الثاني. 
وينفذ البرنامج، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وشركة الـ«ياه سات» للاتصالات الفضائية، ليكون الأول من نوعه على مستوى الدولة، وذلك لدعم الطلبة المتميزين، من خلال برامج عالم الفضاء وتطبيقاته المختلفة.
وسيساهم البرنامج في تدريب مجموعة من الطلبة على استكشاف عالم الفضاء وتقنياته المختلفة، من خلال جلسات تدريبية تمتد لـ 6 أسابيع متتالية.
وسيوفر برنامج المعرفة الفضائية 12 جلسة تدريبية لمدة 6 أسابيع، حيث سيتم العمل على تدريب 77 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية من صفوف الحادي عشر والثاني عشر في المسارين المتقدّم والنخبة. 
وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أربعة أهداف للبرنامج هي تقديم الدعم اللازم للطلبة الموهوبين عبر برامج تعليمية متخصصة، وإكساب الطلبة المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، وإتاحة فرصة استكشاف عالم الفضاء وتقنياته المختلفة، والتعرّف على المؤسسات والجهات المعنية بقطاع الفضاء. 
وتحظى علوم الفضاء باهتمام كبير من قبل الجهات التعليمية والوكالات المتخصصة، إذ خصصت وزارة التربية والتعليم ضمن برنامج سفراء الابتكار زيارات للطلبة إلى جامعات عالمية، للاطلاع على المبادرات الابتكارية في هذا المجال.
كما انخرط الطلبة بدورات عالية المستوى عن كيفية تنمية البحث العلمي في مجال الفضاء وحس الابتكار لديهم بوصفه بات محوراً أساسياً من محاور تقدم الدول واستدامة تطورها. 
كما أن وكالة الإمارات للفضاء لديها برنامج تعليمي يهدف إلى تأسيس بنية تعليمية وعلمية متكاملة، وذلك من خلال إعداد وتنمية وتأهيل الكوادر الوطنية، لتشجيعهم على العمل في قطاع الفضاء في الدولة، بما يتناسب مع احتياجات القطاع الفضائي الوطني.
وتقوم الوكالة باستقطاب الطلاب المتميزين من مواطني الدولة لتحصيل الدرجات العلمية في مجال الفضاء داخل الدولة وخارجها. كما يسعى البرنامج إلى رعاية المواهب الناشئة وتطوير مهارات الطلبة والمعلمين وتنميتهم في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات. كما تعمل الوكالة على نشر الوعي والمعرفة بمجال الفضاء لإلهام الطلبة لدراسة التخصصات الفضائية المطلوبة.

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