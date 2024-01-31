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«مركز دبي» يعزز حوكمة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي

جانب من الجلسة الحوارية (من المصدر)
1 فبراير 2024 01:19

دبي (الاتحاد)

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نظم «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» ورشة عمل بالتعاون مع «مايكروسوفت» و«آي بي إم» و«روتكورد» بهدف مناقشة تنامي دور الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وسبل مواكبة التطور المتسارع لتطبيقاته وأدواته المتنوعة في القطاعين الحكومي والخاص، وكيفية تنظيم وحوكمة هذه الاستخدامات.
ويتماشى تنظيم هذه الورشة مع جهود «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» لتعزيز شراكاته العالمية، وتحقيق دوره المحوري بتشكيل مجتمع متكامل يحتضن الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية ورواد الأعمال، وتوفير منصة لأصحاب العقول والأفكار المبتكرة من حول العالم، والتعاون لإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تدعم توظيف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
دبي
مايكروسوفت
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